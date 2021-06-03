Организаторы ПМЭФ создали все условия, чтобы обезопасить участников от COVID-19

Санкт-Петербург, 3 июня. Все условия для безопасности людей на фоне распространения коронавирусной инфекции создали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Представители Роспотребнадзора работают на форуме. Также на территории проведения мероприятия дежурят пять машин скорой помощи. На входе всем участникам автоматически измеряют температуру.

Несколько тепловизоров установлены для безопасности гостей. Как объяснили представители санитарного ведомства, датчики фиксируют температуру каждого проходящего мимо человека. Если показатель повышен, участника направляют к врачам.

До этого сообщалось, что гости ПМЭФ-2021 поделились впечатлениями от первого дня мероприятия. По случаю открытия форума в Медиагруппе «Патриот» прошла пресс-конференция.