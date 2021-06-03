Пенсионерка получила перелом при резком торможении троллейбуса в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. В Северной столице пожилая женщина получила травму из-за перебегавшего дорогу пешехода. Водитель троллейбуса №41 применил экстренное торможение, чтобы не допустить столкновения.

Инцидент произошел на юго-западе Петербурга на улице Казакова. Пешеход не пострадал и быстро скрылся с места происшествия, 70-летняя пассажирка получила перелом.

Работающая на маршруте кондуктор тоже получила травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики.

В Тверской области пенсионерка погибла в ДТП по вине пьяного водителя, сообщал ФАН. Большегруз остановился на запрещающий сигнал светофора, когда в него на большой скорости врезался Peugeot Partner.