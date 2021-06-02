СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов

Санкт-Петербург, 2 июня. Случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов в Северной столице будут расследованы в СК РФ. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности четырехлетнему ребенку. Он катался на детском самокате в одном из парков Колпинского района города в тот момент, когда на него наехал на электросамокате молодой человек. Ребенок получил травмы и на данный момент находится в больнице.

На контроле СК РФ находится еще одно происшествие. Несовершеннолетняя девочка и еще один четырехлетний ребенок были травмированы при похожих обстоятельствах в Невском и Московском районах города. На данный момент инициирована передача материалов из органов полиции. По поручению Бастрыкина данные происшествия будут расследованы.

Недавно председатель СК РФ провел оперативное совещание. На нем он заслушал доклады руководителей следственных подразделений о резонансных событиях первой декады мая.