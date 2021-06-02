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02 июня 23:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:45
Происшествия
Посольство РФ в Каире подтвердило информацию о гибели россиянки в ДТП в Египте
23:17
Происшествия
Маленький мальчик попал под машину на глазах у матери в Ивановской области
23:15
Общество
Иностранцы назвали четыре способа узнать русских за границей
23:12
Общество
РКН потребовал от YouTube снять ограничения с записи эфира «60 минут»
23:09
Шоу-бизнес
Шнуров назвал «нелепостью» запрет Украины на въезд 11 российским звездам
23:08
Политика
Экс-депутат Рады заподозрила стокгольмский синдром у части украинцев
23:07
Происшествия
Журналист Протасевич рассказал о «подставившем» его «коллеге»
23:02
Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
23:01
Общество
СПЧ предложил оборудовать электросамокаты номерными знаками
23:00
Общество
ЕС может спровоцировать массовую миграцию украинцев
23:00
Общество
Ученый оценил вероятность искусственного происхождения COVID-19
22:50
Армия
Эксперт указал самый невероятный для Киева сценарий развития событий в Донбассе
22:48
Происшествия
Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга
22:39
Шоу-бизнес
Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
22:24
Общество
ФМБА заявило об отсутствии побочных эффектов у препарата «Лейтрагин»
22:19
Шоу-бизнес
Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы
22:14
Африка
Власти Камеруна депортируют более тысячи нелегальных золотодобытчиков
22:08
Африка
Жители Мали требуют ухода Франции из страны и просят помощи у России в восстановлении мира
22:01
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в Москве на Ярославском шоссе
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СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов

Происшествия
СК РФ изучит случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Санкт-Петербург, 2 июня. Случаи травмирования детей в результате наезда электросамокатов в Северной столице будут расследованы в СК РФ. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности четырехлетнему ребенку. Он катался на детском самокате в одном из парков Колпинского района города в тот момент, когда на него наехал на электросамокате молодой человек. Ребенок получил травмы и на данный момент находится в больнице.

На контроле СК РФ находится еще одно происшествие. Несовершеннолетняя девочка и еще один четырехлетний ребенок были травмированы при похожих обстоятельствах в Невском и Московском районах города. На данный момент инициирована передача материалов из органов полиции. По поручению Бастрыкина данные происшествия будут расследованы.

Недавно председатель СК РФ провел оперативное совещание. На нем он заслушал доклады руководителей следственных подразделений о резонансных событиях первой декады мая.

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