Ребенок пострадал во время езды на самокате в Колпинском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 2 июня. Четырехлетний ребенок пострадал под колесами самоката в одном из парков Колпинского района Петербурга. Инцидент произошел вечером вторника.

Петербуржец катался на электросамокате в парке. В какой-то момент он сбил мальчика, который тоже был на самокате. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Правоохранители также продолжают устанавливать обстоятельства травмирования малолетней девочки и еще одного четырехлетнего ребенка в Невском и Московском районах Петербурга. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил территориальным следственным органам доложить о данным происшествиях и выяснить все обстоятельства в рамках расследования уголовных дел.

В минувший четверг петербуржец на самокате наехал на маленького мальчика, который гулял во дворе своего дома. Ребенка госпитализировали с ушибами мягких тканей головы и правого коленного сустава.