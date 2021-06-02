«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ

Санкт-Петербург, 2 июня. Реализация проекта компании «Мегалайн» по строительству в Петербурге транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) повысит удобство городской жизни, заявил зампред ЗакСа Анатолий Дроздов.

Заместитель председателя Заксобрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга аргументировал свое мнение в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Необходимо стремиться к стратегическому развитию городского транспорта и всей связанной с ним инфраструктуры, чтобы повысить удобство и комфорт повседневной жизни петербуржцев, считает Дроздов. Он напомнил о постоянных пробках на улицах Северной столицы и выразил уверенность, что ТПУ смогут решить данную проблему.

«Петербургу <…> необходимо оптимизировать движение общественного транспорта. <…> возникает необходимость грамотного и рационального подхода к строительству любых транспортных развязок», — подчеркнул собеседник «ПолитЭксперта» важность строительства ТПУ.

Дроздов отметил, что мировой опыт возведения транспортно-пересадочных узлов свидетельствует об их значительном положительном эффекте для городской жизни.

Проект компании «Мегалайн» по реновации городского и пригородного транспорта Петербурга был представлен на ПМЭФ, ориентировочная стоимость строительства составит 236 миллиардов рублей. Первый ТПУ планируется открыть возле станции метро «Старая Деревня».

Ранее сообщалось, каким образом петербургские транспортно-пересадочные узлы облегчат жизнь миллионам горожан.