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02 июня 20:54
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новостей
20:52
Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
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Все новости

«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ

Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 2 июня. Реализация проекта компании «Мегалайн» по строительству в Петербурге транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) повысит удобство городской жизни, заявил зампред ЗакСа Анатолий Дроздов.

Заместитель председателя Заксобрания Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга аргументировал свое мнение в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Необходимо стремиться к стратегическому развитию городского транспорта и всей связанной с ним инфраструктуры, чтобы повысить удобство и комфорт повседневной жизни петербуржцев, считает Дроздов. Он напомнил о постоянных пробках на улицах Северной столицы и выразил уверенность, что ТПУ смогут решить данную проблему.

«Петербургу <…> необходимо оптимизировать движение общественного транспорта. <…> возникает необходимость грамотного и рационального подхода к строительству любых транспортных развязок», — подчеркнул собеседник «ПолитЭксперта» важность строительства ТПУ.

Дроздов отметил, что мировой опыт возведения транспортно-пересадочных узлов свидетельствует об их значительном положительном эффекте для городской жизни.

Проект компании «Мегалайн» по реновации городского и пригородного транспорта Петербурга был представлен на ПМЭФ, ориентировочная стоимость строительства составит 236 миллиардов рублей. Первый ТПУ планируется открыть возле станции метро «Старая Деревня».

Ранее сообщалось, каким образом петербургские транспортно-пересадочные узлы облегчат жизнь миллионам горожан.

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петербург дроздов тпу
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