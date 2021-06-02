На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»

Санкт-Петербург, 2 июня. Петербургский международный экономический форум стал площадкой для обсуждения женского предпринимательства.

«Женщины и инновации: креатив как главный драйвер устойчивой экономики» — такое название получила сессия, посвященная женскому предпринимательству. В ней приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, передает сайт Совфеда.

Сенатор рассказала о функционирующих в России программах поддержки бизнес-активности женщин: «Финансовая грамотность для женщин» «Академия женского бизнеса», «Мама-предприниматель». Эффективность мер Карелова продемонстрировала через индекс женской предпринимательской активности: на вырос с 56 до 69,4 за последние пять лет.

Одним из важных вопросов форума стала организация международного женского экономического сотрудничества. Повестка перекликается с международными организациями «Женская двадцатка», ЮНИДО и АТЭС.

Экономическое сотрудничество создает предпосылки для более активного роста российского рынка. Аналитики говорили о позитивном влиянии ПМЭФ на рынок финансов в России.