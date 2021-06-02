Конференция на тему борьбы с киберпреступлениями состоялась в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. Международная конференция «Кибербезопасность и проблемы с новыми видами киберпреступлений» состоялась в Горном университете в Санкт-Петербурге.

Открыл мероприятие ректор вуза Владимир Литвиненко. На сегодняшний день ущерб от действий кибермошенников составляет около 40 млрд долларов, и эта сумма постоянно растет, цитирует его слова издание «Ветеранские вести». Наряду с частными клиентами банков опасность угрожает представителям сферы промышленности и добывающей отрасли, обратил внимание Литвиненко.

Чтобы оперативно раскрывать преступления такого рода, правоохранители должны быть продвинутыми и знать IT-сферу. Такое мнение выразил зампредседателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. Участники форума сошлись на том, что представители разных сфер должны объединиться и сообща бороться с киберпреступностью.

Цифровые преступления приобрели такой масштаб, что начали угрожать национальной безопасности России. Обеспечение безопасности в IT-сфере является приоритетной и актуальной задачей, заявили в Генпрокуратуре России.