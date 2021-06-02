Движение по Дворцовому мосту в Петербурге перекрыли

Санкт-Петербург, 2 июня. ГИБДД частично ограничила движение по Дворцовому мосту, он закрыт для проезда со стороны Васильевского острова по направлению к Невскому проспекту.

Причины перекрытия неизвестны. По данным «Яндекс.Карт», переправа будет недоступна для транспорта до полуночи. Из-за ограничений на Университетской набережной и Биржевой площади образовались пробки.

В Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Он открылся 2 июня и принимает делегатов из других городов и стран.