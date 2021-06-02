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02 июня 20:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:52
Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
Все новости

Движение по Дворцовому мосту в Петербурге перекрыли

Общество
Движение по Дворцовому мосту в Петербурге перекрыли
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 2 июня. ГИБДД частично ограничила движение по Дворцовому мосту, он закрыт для проезда со стороны Васильевского острова по направлению к Невскому проспекту.

Причины перекрытия неизвестны. По данным «Яндекс.Карт», переправа будет недоступна для транспорта до полуночи. Из-за ограничений на Университетской набережной и Биржевой площади образовались пробки.

В Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Он открылся 2 июня и принимает делегатов из других городов и стран.

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ГИБДД петербург дворцовый мост
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