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02 июня 20:53
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новостей
20:52
Подкасты
«ФАН повсюду»: что известно о массовом убийстве, произошедшем перед выборами в Перу
20:49
Африка
Суданским детям раздадут почти 30 тонн сладких подарков от бизнесмена Пригожина
20:48
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:48
Армия
Ростех начнет серийный выпуск двигателей для Ил-112В в 2023 году
20:48
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
20:16
Общество
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ФАН поделился некоторыми подробностями первого дня ПМЭФ-2021

  /   Обновлено: 02 июня 2021 20:29
Экономика
ФАН поделился некоторыми подробностями первого дня ПМЭФ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 июня. Как прошел первый день Петербургского международного экономического форума рассказала специальный корреспондент Федерального агентства новостей Анастасия Иванова.

Несмотря на то, что на форуме всего пять тысяч участников, на мероприятии жизнь кипит полным ходом. Основные события первой, ознакомительной сессии подошли к концу, деловая программа будет после. Корреспондент отметила, что множество регионов представили свои проекты для привлечения инвестиций.

Отдельно стоит отметить Катар — делегация занимает 80% площадки. В ходе вступительного слова один из представителей сообщил, что страны планируют заключить максимальное количество соглашений. Например, Катар станет соинвестором ЗСД.

Иванова также сообщила, что ВТБ и СПбГУ заключили соглашение о строительстве инновационного корпуса для исследований. Подробности проекта пока не раскрываются.

Еще один договор заключили «Яндекс» и «Почта России». Россиянам упростят получение посылки — экспресс-доставка в течение часа. В рамках соглашения также обсудили введение электротранспорта на примере Москвы.

Корреспондент также рассказала, как приезжие гости и журналисты оценили безопасность в рамках ПМЭФ. Так, часто необходимо предъявлять ПЦР-тест на коронавирус. Также гости отмечают, что организация прошла в короткие сроки.

Старт первого после пандемии Петербургского международного экономического форума обсуждают эксперты на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

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