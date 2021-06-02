ФАН поделился некоторыми подробностями первого дня ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 2 июня. Как прошел первый день Петербургского международного экономического форума рассказала специальный корреспондент Федерального агентства новостей Анастасия Иванова.

Несмотря на то, что на форуме всего пять тысяч участников, на мероприятии жизнь кипит полным ходом. Основные события первой, ознакомительной сессии подошли к концу, деловая программа будет после. Корреспондент отметила, что множество регионов представили свои проекты для привлечения инвестиций.

Отдельно стоит отметить Катар — делегация занимает 80% площадки. В ходе вступительного слова один из представителей сообщил, что страны планируют заключить максимальное количество соглашений. Например, Катар станет соинвестором ЗСД.

Иванова также сообщила, что ВТБ и СПбГУ заключили соглашение о строительстве инновационного корпуса для исследований. Подробности проекта пока не раскрываются.

Еще один договор заключили «Яндекс» и «Почта России». Россиянам упростят получение посылки — экспресс-доставка в течение часа. В рамках соглашения также обсудили введение электротранспорта на примере Москвы.

Корреспондент также рассказала, как приезжие гости и журналисты оценили безопасность в рамках ПМЭФ. Так, часто необходимо предъявлять ПЦР-тест на коронавирус. Также гости отмечают, что организация прошла в короткие сроки.

Старт первого после пандемии Петербургского международного экономического форума обсуждают эксперты на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот».