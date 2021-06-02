Чибис: проект развития портов Мурманска будет представлен на ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 2 июня. Город будет развиваться в связи с возможностями Северного морского пути, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что рамках мероприятия будет представлен уникальный проект по развитию портов Мурманска, который может стать отправной точкой в дальнейшем развитии города.

«(Проект связан - прим. ФАН) с развитием мурманского транспортного узла. С развитием столицы Арктики как ворот в Северный морской путь. Мы рассчитываем, что форум принесет дополнительный поток инвестиций в область», — заявил Чибис.

В среду, 2 июня, с 17:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная итогам первого дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).