Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. Реализация проекта строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) является очень важной для Петербурга, отметил специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков.

Компания «Мегалайн» Геннадия Корупятника представит проект создания пассажирских хабов в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума. ТПУ позволят связать разные виды транспорта в единую сеть и станут толчком для развития инфраструктуры, например, для строительства гостиниц. Такие пассажирские хабы успешно используются в европейских городах. Всего планируется построить 61 подобный объект.

В проекте строительства ТПУ предусмотрено создание перехватывающих парковок. Подобные стоянки уже функционируют в Петербурге, например, на Ладожском вокзале. Там ходят трамваи и есть станция метро, но нет гостиниц, отметил Мостаков. Автоэксперт поддержал строительство ТПУ и пояснил, что такие проекты позволяют разгрузить транспортные артерии города.

«Многие люди сейчас, доезжая до какого-то пункта в городе, перемещаются дальше по городу наземным транспортом. Важно принять и реализовать проект», — подчеркнул специалист в беседе с «НьюИнформ».

Если проект ТПУ от «Мегалайна» будет одобрен, первый такой объект построят у станции метро «Старая Деревня». По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, создание подобных хабов решает важные вопросы, поскольку использование только личного транспорта приведет к коллапсу.