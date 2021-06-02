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19:22
Чибис: проект развития портов Мурманска будет представлен на ПМЭФ-2021
19:21
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:21
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:19
Политика
Козак назвал главный принцип переговорного процесса по Донбассу
19:18
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:17
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:17
США
Власти Флориды запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
19:17
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:17
Шоу-бизнес
Считавшаяся покойной жена Николая Сличенко оказалась запертой в доме престарелых
19:16
Политика
Депутат Железняк указал на попытки США накалить обстановку перед встречей Путина и Байдена
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
19:01
Общество
Пятнистая оленуха Бэби родила олененка в сафари-парке Приморья
19:00
ФАН-ТВ
«Мегалайн» представил проект намывного острова на ПМЭФ
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Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге

Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 июня. Реализация проекта строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) является очень важной для Петербурга, отметил специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков.

Компания «Мегалайн» Геннадия Корупятника представит проект создания пассажирских хабов в Северной столице в рамках Петербургского международного экономического форума. ТПУ позволят связать разные виды транспорта в единую сеть и станут толчком для развития инфраструктуры, например, для строительства гостиниц. Такие пассажирские хабы успешно используются в европейских городах. Всего планируется построить 61 подобный объект.

В проекте строительства ТПУ предусмотрено создание перехватывающих парковок. Подобные стоянки уже функционируют в Петербурге, например, на Ладожском вокзале. Там ходят трамваи и есть станция метро, но нет гостиниц, отметил Мостаков. Автоэксперт поддержал строительство ТПУ и пояснил, что такие проекты позволяют разгрузить транспортные артерии города.

«Многие люди сейчас, доезжая до какого-то пункта в городе, перемещаются дальше по городу наземным транспортом. Важно принять и реализовать проект», — подчеркнул специалист в беседе с «НьюИнформ».

Если проект ТПУ от «Мегалайна» будет одобрен, первый такой объект построят у станции метро «Старая Деревня». По мнению депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, создание подобных хабов решает важные вопросы, поскольку использование только личного транспорта приведет к коллапсу.

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петербург тпу автоэксперт
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