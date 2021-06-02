Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21

Санкт-Петербург, 2 июня. Своими впечатлениями от старта экономического форума в Санкт-Петербурге поделился официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

«Россия» стала официальным перевозчиком всего форума, Стариков сразу же отметил растущий оптимизм среди гостей мероприятия из-за постепенного восстановления числа рейсов.

«Мы видим, что многие остались и довольны, видят что восстанавливается авиасообщение... Есть ограничения, не везде можно летать. Но постепенно летаем — в масках, перчатках», —сказал он в эфире Мидиагруппы «Патриот».

Стариков рассказал, гости из каких стран оказались на форуме в этом году.

«Большая делегация Катара... из США большая делегация, говорят, есть из Евросоюза. Постепенно отношения и деловая связь восстанавливаются», — отметил представитель авиакомпании.

Он подчеркнул, что «Россия» не будет заключать новые соглашения на форуме, однако будет открыта для обращений гостей. Стариков подводил итоги открытия ПМЭФ в эфире Медиагруппы «Патриот», запись эфира доступна для просмотра.