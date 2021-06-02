Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке

Санкт-Петербург, 2 июня. Петроградский районный суд постановил заблокировать сайт, где за деньги продавали поддельные документы о заключении брака.

Иск подал сотрудник прокуратуры. Представитель ведомства указал в своем заявлении на определенный ресурс, где размещена информация о том, что неопределенному кругу лиц можно реализовать право на вступление в брак.

Инстанция удовлетворила просьбу гособвинителя о закрытии ресурса, пояснив, что использование заведомо подложного документа может привести к возбуждению уголовного дела.

Силовики ранее накрыли в аэропорту Шереметьево частную клинику, которая выдавала липовые справки для иностранцев, сообщало Федеральное агентство новостей. Они нужны были для въезда в Россию.