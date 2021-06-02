Новой «точкой притяжения» туристов в Петербурге может стать проект «Горская»

Санкт-Петербург, 2 июня. Компания «Мегалайн» презентует проект инновационного квартала на месте промзоны «Горская» в Северной столице. Он представляет интерес как для бизнеса, так и обычных граждан.

Там появятся парк, морской кластер, музей, смотровая вышка, набережная с ресторанами, причал и многое другое. Такой проект интересен в первую очередь комплексной застройкой, считает урбанист Антон Савенко. Это выгодно отличает его от других схожих инициатив.

«Если взять пример типового микрорайона, с огромным количеством жилья и минимальным набором социальной инфраструктуры, «Горская» выше него на несколько порядков. Подобный формат застройки создает условия для формирования качественной агломерации, а значит, снижает нагрузку на инфраструктуру ее центра», — отметил собеседник «Народных новостей».

К тому же «Горская» может привлечь туристов в Петербург. Это создаст условия для успешного развития территории, считает Антон Савенко. Проект промзоны «Горская» нашел поддержку и в совете МО Петербурга. Там считают, что инициатива соответствует всем актуальным требованиям архитектурно-строительных решений.