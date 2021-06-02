Проект «Горская» высоко оценили в совете МО Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов высоко оценил проект по благоустройству промзоны «Горская» в курортном районе города.

Правительство Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» в рамках ПМЭФ намерены подписать соглашение о реализации проекта по обустройству «Горской». Строители хотят превратить территорию промзоны в экологичный современный район с досуговыми центрами, культурно-развлекательными комплексами и благоустроенной набережной.

Беликов в беседе с журналистами iReactor похвалил проект и сказал, что он отвечает всем актуальным требованиям архитектурно-строительных решений.

«Очень важно, что появится не просто жилой массив квартала, а самодостаточная локальная зона для досугового времяпрепровождения. Я думаю, в конечном счете это может стать хорошей зоной притяжения для отдыха», — сказал Беликов.

Он добавил, что у проекта хорошие перспективы. Беликов отметил серьезную предварительную проработку и четкое распределение ролей в реализации плана по благоустройству «Горской».

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал о проекте. По словам политика, промзона превратится в туристическую жемчужину Петербурга.