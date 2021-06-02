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02 июня 17:51
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новостей
17:50
Происшествия
Мера пресечения подозреваемому Гудкову будет избрана 3 июня
17:49
Интервью
Алена Яковлева: Время сложное сейчас — очень много пустоты и серости
17:48
Армия
Баранец на примере Сирии объяснил, почему сотрудничество РФ и НАТО невозможно
17:47
Армия
Зенитчики Западного военного округа уничтожили свыше 150 мишеней на учениях в Ленобласти
17:47
США
Соединенные Штаты готовятся к сезону ураганов
17:47
Политика
Порошенко попросил американских сенаторов свести Байдена и Зеленского
17:46
Происшествия
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
17:44
Политика
Вопрос о пресс-конференции по итогам российско-американского саммита не решен
17:43
Политика
Козак назвал главную причину военного обострения в Донбассе
17:41
Политика
Жириновский предложил переименовать «Единую Россию»
17:35
Общество
Соглашение о сотрудничестве заключили общество «Знание» и «Россия — страна возможностей»
17:35
Общество
Министр культуры Калининградской области на полях ПМЭФ заявил о поддержке кино
17:34
Общество
Германия назвала причину отмены рейсов Lufthansa в Россию
17:34
Экономика
Белоусов прояснил задачи правительства в диалоге с металлургами
17:33
Политика
Швейцария начала аккредитацию журналистов на встречу Путина и Байдена
17:32
Общество
Главред журнала «Калашников» призвал не допустить запрета спортивной стрельбы в РФ
17:31
Армия
Постпред РФ при ООН указал на причину продолжения конфликта в Донбассе
17:29
Общество
Московские рестораторы не планируют создавать отдельные зоны для привитых от COVID-19
17:26
Политика
Законопроект о легализации каннабиса внесен на рассмотрение Верховной рады
17:25
Происшествия
Адвокат россиянина Дудникова обжаловал его задержание в Белоруссии
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Проект «Горская» высоко оценили в совете МО Санкт-Петербурга

Политика
Проект «Горская» высоко оценили в совете МО Санкт-Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов высоко оценил проект по благоустройству промзоны «Горская» в курортном районе города.

Правительство Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» в рамках ПМЭФ намерены подписать соглашение о реализации проекта по обустройству «Горской». Строители хотят превратить территорию промзоны в экологичный современный район с досуговыми центрами, культурно-развлекательными комплексами и благоустроенной набережной.

Беликов в беседе с журналистами iReactor похвалил проект и сказал, что он отвечает всем актуальным требованиям архитектурно-строительных решений.

«Очень важно, что появится не просто жилой массив квартала, а самодостаточная локальная зона для досугового времяпрепровождения. Я думаю, в конечном счете это может стать хорошей зоной притяжения для отдыха», — сказал Беликов.

Он добавил, что у проекта хорошие перспективы. Беликов отметил серьезную предварительную проработку и четкое распределение ролей в реализации плана по благоустройству «Горской».

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал о проекте. По словам политика, промзона превратится в туристическую жемчужину Петербурга.

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Все новости / Политика / Проект «Горская» высоко оценили в совете МО Санкт-Петербурга
петербург горская мегалайн беликов
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