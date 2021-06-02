Петербург планирует расширить перечень платных парковок к 2022 году

Санкт-Петербург, 2 июня. Значительное расширение пространства платных парковок к 2022 году запланировали в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по транспорту.

Перечень расширения платной зоны пополнила 71 улица Центрального района в 2021 году, еще по 112 улицам ведется работа. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Увеличение числа платных мест для стоянки авто позволит сократить транспортный поток в центр Северной столицы и популяризовать общественный транспорт, сообщили власти.

На данный момент жителям Петербурга доступно 2903 машино-места. В 2020 году правительство Северной столицы получило право выставлять штрафы за неоплату парковок. Таким образом, стоянка в Центральном районе Северной столицы может дорого обойтись горожанам. В ближайшей перспективе в городе может появиться 40 тыс. дополнительных парковочных мест.

Петербургских автомобилистов ранее предупредили об ограничении движения на КАД. На участке дороги будут устанавливать металлические опоры для размещения знаков автоматизированной системы управления движением.