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02 июня 16:20
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новостей
16:19
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:19
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
Все новости

Стадион «Газпром Арена» стал объектом культурного центра Санкт-Петербурга

Общество
Стадион «Газпром Арена» стал объектом культурного центра Санкт-Петербурга
Global Look Press  /  Zamir Usmanov / Global Look Press

Санкт-Петербург, 2 июня. Новой достопримечательностью Санкт-Петербурга давно уже стал стадион «Газпром Арена», где проводятся не только футбольные матчи, но и масштабные культурные мероприятия.

Проект стадиона разработал японский архитектор Кисе Курокава, который и наделил оригинальный по внешнему облику объект уникальными характеристиками. Благодаря своей функциональности «Газпром Арена» зарекомендовала себя как одна из лучших площадок для массовых мероприятий. Конструкция стадиона позволяет проводить футбольные и хоккейные матчи, а также масштабные шоу.

В конце 2018 года на стадионе собралось более 70 тысяч хоккейных болельщиков. В рамках матча Кубка Первого канала тогда встретились сборные России и Финляндии. А уже в следующем году немецкая группа Rammstein провела здесь свой концерт, который посетили более 60 тысяч зрителей. Стадион принимал и международные футбольные состязания, в числе которых Кубок конфедераций и чемпионат мира.

Через месяц на «Газпром Арене» пройдут семь матчей Евро-2020. Стадион в Петербурге пришел на помощь, когда Дублин и Бильбао отказались проводить встречи чемпионата из-за непростой эпидемиологической ситуации, сообщает портал «Невские Новости».

Известный тренер и спортивный комментатор Алексей Стрепетов считает, что «Газпром Арена» стала визитной карточкой Северной столицы и ее культурным центром. Стадион можно назвать новой достопримечательностью Петербурга наравне с Эрмитажем и Исаакиевским собором. Кроме того, на арене созданы идеальные условия для игры в любую погоду.

«Крыша имеет огромное значение. В первую очередь поле всегда будет в идеальном состоянии, а болельщики и футболисты находятся в комфортных условиях. Просто получай удовольствие от игры!» — рассказал Стрепетов.

Катар заинтересовался опытом постройки и эксплуатации «Газпром Арены». На стадионах, которые показала страна в рамках ПМЭФ, заметен след знаменитой петербургской площадки. Раздвижная крыша актуальна как для холодной погоды, так и для жары, которая привычна для жителей Катара.

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Зенит стадион газпром арена
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