Стадион «Газпром Арена» стал объектом культурного центра Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 2 июня. Новой достопримечательностью Санкт-Петербурга давно уже стал стадион «Газпром Арена», где проводятся не только футбольные матчи, но и масштабные культурные мероприятия.

Проект стадиона разработал японский архитектор Кисе Курокава, который и наделил оригинальный по внешнему облику объект уникальными характеристиками. Благодаря своей функциональности «Газпром Арена» зарекомендовала себя как одна из лучших площадок для массовых мероприятий. Конструкция стадиона позволяет проводить футбольные и хоккейные матчи, а также масштабные шоу.

В конце 2018 года на стадионе собралось более 70 тысяч хоккейных болельщиков. В рамках матча Кубка Первого канала тогда встретились сборные России и Финляндии. А уже в следующем году немецкая группа Rammstein провела здесь свой концерт, который посетили более 60 тысяч зрителей. Стадион принимал и международные футбольные состязания, в числе которых Кубок конфедераций и чемпионат мира.

Через месяц на «Газпром Арене» пройдут семь матчей Евро-2020. Стадион в Петербурге пришел на помощь, когда Дублин и Бильбао отказались проводить встречи чемпионата из-за непростой эпидемиологической ситуации, сообщает портал «Невские Новости».

Известный тренер и спортивный комментатор Алексей Стрепетов считает, что «Газпром Арена» стала визитной карточкой Северной столицы и ее культурным центром. Стадион можно назвать новой достопримечательностью Петербурга наравне с Эрмитажем и Исаакиевским собором. Кроме того, на арене созданы идеальные условия для игры в любую погоду.

«Крыша имеет огромное значение. В первую очередь поле всегда будет в идеальном состоянии, а болельщики и футболисты находятся в комфортных условиях. Просто получай удовольствие от игры!» — рассказал Стрепетов.

Катар заинтересовался опытом постройки и эксплуатации «Газпром Арены». На стадионах, которые показала страна в рамках ПМЭФ, заметен след знаменитой петербургской площадки. Раздвижная крыша актуальна как для холодной погоды, так и для жары, которая привычна для жителей Катара.