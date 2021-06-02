Опыт Петербурга и «Газпром Арены» заинтересовал Катар для проведения чемпионата мира

Санкт-Петербург, 2 июня. Катар может использовать опыт Санкт-Петербурга и «Газпром Арены», полученный в ходе ЧМ-2018 и Евро-2020, на чемпионате мира в следующем году.

Сессия под названием «Россия — Катар: опыт подготовки к чемпионатам мира и Европы по футболу, их наследие» пройдет на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня. В рамках мероприятия Катар представил на своем стенде арены, которые будут использованы на чемпионате мира по футболу, впервые проводимом на Ближнем Востоке.

Представители страны заинтересовались опытом постройки эксплуатации «Газпром Арены», передают «Невские новости». На аренах, которые показал Катар в рамках ПМЭФ, заметен след влияние знаменитого петербургского стадиона. Раздвижная крыша актуальна как для холодной погоды, так и для жары, которая привычна для жителей Катара. Кроме того, у «Газпром Арены» есть опыт создания транспортной доступности объекта.

Петербург готовится принять несколько матчей в рамках чемпионата Европы, перенесеного с 2020 года из-за коронавируса. Заполняемость «Газпром Арены» на Евро-2020 может составить 50%.