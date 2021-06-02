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02 июня 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:19
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:19
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
Все новости

Опыт Петербурга и «Газпром Арены» заинтересовал Катар для проведения чемпионата мира

Спорт
Опыт Петербурга и «Газпром Арены» заинтересовал Катар для проведения чемпионата мира
Global Look Press  /  Zamir Usmanov / Global Look Press

Санкт-Петербург, 2 июня. Катар может использовать опыт Санкт-Петербурга и «Газпром Арены», полученный в ходе ЧМ-2018 и Евро-2020, на чемпионате мира в следующем году.

Сессия под названием «Россия — Катар: опыт подготовки к чемпионатам мира и Европы по футболу, их наследие» пройдет на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня. В рамках мероприятия Катар представил на своем стенде арены, которые будут использованы на чемпионате мира по футболу, впервые проводимом на Ближнем Востоке.

Представители страны заинтересовались опытом постройки эксплуатации «Газпром Арены», передают «Невские новости». На аренах, которые показал Катар в рамках ПМЭФ, заметен след влияние знаменитого петербургского стадиона. Раздвижная крыша актуальна как для холодной погоды, так и для жары, которая привычна для жителей Катара. Кроме того, у «Газпром Арены» есть опыт создания транспортной доступности объекта.

Петербург готовится принять несколько матчей в рамках чемпионата Европы, перенесеного с 2020 года из-за коронавируса. Заполняемость «Газпром Арены» на Евро-2020 может составить 50%.

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футбол петербург катар пмэф
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