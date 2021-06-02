Экономист рассказал, почему ТПУ позволят Петербургу избежать транспортного коллапса

Санкт-Петербург, 2 июня. Компания «Мегалайн» в ходе Петербургского международного экономического форума представит проект новейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Целью данного проекта является разгрузка транспортной системы Санкт-Петербурга, которая поможет жителям ускорить передвижение по городу. Экономист и эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов рассказал о важности ТПУ для Северной столицы, передает «Слово и дело».

По словам эксперта, реализация этого проекта в Петербурге является долгожданным и крайне необходимым мероприятием. Особенно он важен для тех, кто проживает в спальных районах мегаполиса. Именно по этой причине возведение первых ТПУ ожидается у метро «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Гражданский проспект» и «Старая Деревня».

«Транспортные узлы, безусловно, нужны. ТПУ появятся в спальных районах, которые еще будут строиться. Транспортные узлы будут сильно нагружаться, но без них будет просто коллапс. Других вариантов нет», — убежден Адамидов.

Эксперт не отрицает, что в реализации проекта такого масштаба могут возникнуть трудности, однако ТПУ необходимы Петербургу. В особенности в тех районах, где плохо налажено транспортное сообщение с центром города.

Ране депутат ЗакСа Денис Четырбок рассказал о плюсах создания ТПУ в Петербурге по аналогии со столицей. Проект обсудят участники ПМЭФ-2021.