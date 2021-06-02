Экономист рассказал, почему ТПУ позволят Петербургу избежать транспортного коллапса

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
Все новости
02 июня 16:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:18
Происшествия
В Петербурге пенсионерка с инсультом напала на терапевта во время визита
16:18
Политика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о санкциях за нарушение прав россиян
16:18
США
Активист из National Black Power заявил, что готов «убить всех белых в США»
16:17
Политика
Путин оценил обновленный список кандидатов «Единой России» в Госдуму
16:16
Общество
Путин заявил, что ЕР проделала большую работу по борьбе с пандемией
16:16
Происшествия
Силовики ищут гражданина Белоруссии, избившего под Смоленском оперативника ФСБ
16:16
Общество
В ЛНР предложили ввести смертную казнь за геноцид и незаконные методы войны
16:16
Общество
"Спутник V" показал эффективность более 96%
16:15
Армия
Литовкин объяснил, почему США не дадут Украине оружие для войны с Россией
16:14
Политика
В МИД Азербайджана заявили о готовности провести демаркацию границы с Арменией
16:13
Ливия
Россию пригласили на Берлинскую конференцию по Ливии
16:11
Общество
Петербуржцы дадут имя детенышу кошачьего лемура из Ленинградского зоопарка
16:10
Армия
Американский генерал назвал главную ошибку США при переговорах с Россией
16:07
Экономика
Минфин РФ сообщил о получении Минском второго транша госкредита
16:06
Общество
Сдержанный стенд Генпрокуратуры РФ на ПМЭФ-2021 получил приз зрительских симпатий
16:04
Общество
Депутат Федоров о казнях «Циклоном Б» в Аризоне: «Гитлер черпал вдохновение в США»
16:02
Общество
Путин призвал не нервировать Силуанова и вспомнил старую русскую поговорку
16:01
Происшествия
Экс-советника главы Росрыболовства перевели под домашний арест
16:01
Общество
Путин поручил ускорить организацию передвижных медицинских комплексов
15:59
Общество
Голикова анонсировала появление в РФ уникальных тестов для выявления инфекций
Все новости

Экономист рассказал, почему ТПУ позволят Петербургу избежать транспортного коллапса

Общество
Экономист рассказал, почему ТПУ позволят Петербургу избежать транспортного коллапса
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 2 июня. Компания «Мегалайн» в ходе Петербургского международного экономического форума представит проект новейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Целью данного проекта является разгрузка транспортной системы Санкт-Петербурга, которая поможет жителям ускорить передвижение по городу. Экономист и эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов рассказал о важности ТПУ для Северной столицы, передает «Слово и дело».

По словам эксперта, реализация этого проекта в Петербурге является долгожданным и крайне необходимым мероприятием. Особенно он важен для тех, кто проживает в спальных районах мегаполиса. Именно по этой причине возведение первых ТПУ ожидается у метро «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Гражданский проспект» и «Старая Деревня».

«Транспортные узлы, безусловно, нужны. ТПУ появятся в спальных районах, которые еще будут строиться. Транспортные узлы будут сильно нагружаться, но без них будет просто коллапс. Других вариантов нет», — убежден Адамидов.

Эксперт не отрицает, что в реализации проекта такого масштаба могут возникнуть трудности, однако ТПУ необходимы Петербургу. В особенности в тех районах, где плохо налажено транспортное сообщение с центром города.

Ране депутат ЗакСа Денис Четырбок рассказал о плюсах создания ТПУ в Петербурге по аналогии со столицей. Проект обсудят участники ПМЭФ-2021.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экономист рассказал, почему ТПУ позволят Петербургу избежать транспортного коллапса
тпу адамидов мегалайн
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 95154 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 89510 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 38268 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 33752 31 May 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 28707 31 May 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Рейтинг@Mail.ru