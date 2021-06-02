Стал известен владелец сгоревших автомобилей на Шкиперском в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 июня. Пострадавшие в пожаре машины принадлежат местной компании «Транзит», занимающейся авторазбором. Предварительно, возгорание произошло в ходе распильных работ.

Как передает источник ФАН в экстренных службах, на месте ЧП находились четыре автомобиля компании «Транзит», три из которых сгорели. Одна машина не пострадала, так как стояла в стороне.

Сгоревшие иномарки подготавливали к утилизации. По данным источника, вероятной причиной происшествия стала искра, возникшая при резке металла во время проведения работ.

ФАН сообщал о крупном пожаре в районе Шкиперского протока в Санкт-Петербурге. Прибывшие на место спасатели оперативно справились с огнем и потушили полыхающие автомобили.