Более 320 соглашений готовят к подписанию на полях ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Петербургский международный экономический форум станет площадкой для подписания более трех сотен соглашений. Это подтверждает директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Информацией о числе готовящихся к подписанию договоров он поделился в эфире телеканала «Россия-24». На данный момент известно о более чем 320 различных документов. Среди них — соглашения между федеральными ведомствами и регионами, договоры по развитию бизнеса и перспективные инвестпроекты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит со 2 по 5 июня. В рамках мероприятия проходят пленарные заседания, круглые столы и презентации новых проектов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее подтвердил журналистам, что в скором времени начнутся пробные запуски российской инфраструктуры газопровода «Северный поток — 2».

Издание «ФедералПресс» ранее представило обзор самых интересных стендов, подготовленных для форума российскими компаниями. В топ вошли площадки нацпроектов и промышленных гигантов.