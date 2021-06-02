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02 июня 14:48
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новостей
14:46
Ливия
Визит премьера в Париж и контрабанда в порту Мисураты — что произошло в Ливии 1 июня
14:46
Общество
Госдума поддержала решение узаконить дистанционное участие в заседаниях суда
14:45
Происшествия
Казанскому стрелку проведут психолого-психиатрическую экспертизу
14:44
Общество
Эпидемиолог Яковлев уверен в создании более мощных вакцин от коронавируса
14:43
Происшествия
Угрожал пистолетом: в Пензе разыскивают вооруженного магазинного вора
14:42
Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения на участке КАД
14:42
Экономика
Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара и евро
14:42
Экономика
Электрический седан EQS от Mercedes показали в рамках ПМЭФ
14:39
Политика
Виталий Серуканов назвал "Википедию" сомнительным источником информации
14:36
Политика
Серуканов рассказал о заработках соратников осужденного блогера Навального
14:35
Общество
Около 500 несанкционированных мест для купания выявили в Саратовской области
14:33
Армия
19FortyFive: непробиваемый "летающий танк" из СССР стал кошмаром Гитлера
14:33
Политика
Референдум о независимости Новой Каледонии состоится в конце 2021 года
14:32
Происшествия
Отец казанского стрелка не отказался от сына, но хочет «капитально его отругать»
14:32
Экономика
Глава ЦБ рассказала о своем видении роли цифрового рубля
14:31
Шоу-бизнес
Тимати выпустил посвященный «Холостяку» клип
14:31
Экономика
Госдума приняла новый закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
14:30
ФАН-ТВ
Фотограф запечатлел резвящихся во льдах Чукотского моря белых медведей
14:28
Происшествия
Перевод Ефремова под домашний арест не подтвердили в ОНК
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Закладчик-наркоман из Петербурга выдал себя во время беседы с автоинспекторами

Происшествия
Закладчик-наркоман из Петербурга выдал себя во время беседы с автоинспекторами
78.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 2 июня. Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Северной столицы. У него в машине были найдены свертки с запрещенным веществом.

В дежурную часть поступил рапорт от сотрудников ДПС. Автоинспекторы написали, что остановили автомобиль Nissan, который привлек их внимание. За рулем находился молодой мужчина. При общении с сотрудниками ГИБДД он стал нервничать, его речь была невнятной. Полицейские обратили внимание на расширенные зрачки водителя и решили доставить его в отделение для проверки на факт употребления наркотиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В салоне машины задержанного были найдены складной нож и сумка со свертками. Водитель признался, что внутри лежат «закладки» с запрещенными веществами. На данный момент установлено, что в одном из них был синтетический наркотик — амфетамин. Кроме того, в машине были найдены еще несколько упаковок с подозрительным содержимым. Теперь в отношении задержанного водителя могут возбудить дело о незаконном обороте наркотиков.

В Югре сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину. Вес обнаруженного при нем наркотика может обернуться для него десятилетним сроком заключения, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Закладчик-наркоман из Петербурга выдал себя во время беседы с автоинспекторами
ГИБДД машина наркотик
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