Закладчик-наркоман из Петербурга выдал себя во время беседы с автоинспекторами

Санкт-Петербург, 2 июня. Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Северной столицы. У него в машине были найдены свертки с запрещенным веществом.

В дежурную часть поступил рапорт от сотрудников ДПС. Автоинспекторы написали, что остановили автомобиль Nissan, который привлек их внимание. За рулем находился молодой мужчина. При общении с сотрудниками ГИБДД он стал нервничать, его речь была невнятной. Полицейские обратили внимание на расширенные зрачки водителя и решили доставить его в отделение для проверки на факт употребления наркотиков, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В салоне машины задержанного были найдены складной нож и сумка со свертками. Водитель признался, что внутри лежат «закладки» с запрещенными веществами. На данный момент установлено, что в одном из них был синтетический наркотик — амфетамин. Кроме того, в машине были найдены еще несколько упаковок с подозрительным содержимым. Теперь в отношении задержанного водителя могут возбудить дело о незаконном обороте наркотиков.

В Югре сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину. Вес обнаруженного при нем наркотика может обернуться для него десятилетним сроком заключения, сообщал ФАН.