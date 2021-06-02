Съемщик угрожал ножом хозяйке квартиры при попытке его выселить

Санкт-Петербург, 2 июня. Мужчина отказался съезжать со съемной квартиры и решил припугнуть хозяйку ножом. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Петербурженка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об угрозах со стороны квартиросъемщика. Женщина попросила гражданина освободить принадлежащую ей жилплощадь, однако мужчина устроил скандал.

Во время конфликта он- достал нож и стал угрожать 52-летней хозяйке. Инцидент произошел в доме на проспекте Дальневосточный. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Пенсионер с пистолетом угрожал жительнице Петербурга, сообщал ФАН. Инцидент произошел в магазине с товарами для животных.