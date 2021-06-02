Петербуржцев будут штрафовать за припаркованные возле мусорных контейнеров автомобили

Санкт-Петербург, 2 июня. Депутаты утвердили законопроект о штрафах за автомобильную парковку на третьем окончательном чтении и направили его на подпись губернатору региона.

Автомобилистов, перегородивших проезд к мусорным контейнерам, будут штрафовать в размере 3–5 тыс. рублей, а должностных лиц — в размере 5–40 тыс. Юридические лица ждет наказание на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее городской парламент по просьбам жителей уже запретил парковать автомобили на территории зеленых насаждений и детских и спортивных площадок.

Мэр Новокузнецка предложил увеличить штрафы за неоплаченный проезд в общественном транспорте в 10 раз, писал ФАН.