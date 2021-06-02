Полиция Петербурга ищет второго подозреваемого в изнасиловании студента из ФРГ

Санкт-Петербург, 2 июня. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и грабеже. Сейчас разыскивается его подельник. Жертвой преступников стал 19-летний уроженец Германии.

Правоохранители получили заявление от иностранца минувшей ночью. По словам потерпевшего, к нему в квартиру на Галерной улице пришли двое неизвестных, а затем надругались над ним.

После злоумышленники забрали 30 тысяч рублей и смартфон iPhone, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Стражи порядка смогли установить личность одного подозреваемого. Его поместили в ИВС. Сейчас ведется розыск второго преступника.

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