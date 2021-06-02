Мурманск привез на ПМЭФ гигантского живого краба

Санкт-Петербург, 2 июня. Гигантский живой краб появился на Петербургском международном экономическом форуме. Его привезли представители Мурманской области.

ПМЭФ-2021 проходит в Северной столице. Региональные делегации развернули свои стенды в павильонах «Экспоцентра». Мурманская область удивила гостей и участников мероприятия морскими деликатесами.

Особое внимание уделили гигантскому живому крабу, пишут «Невские Новости».

Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии еды, приготовленной для журналистов, которые освещают Петербургский международный экономический форум. Каждая порция индивидуально упакована.