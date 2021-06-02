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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:15
Спорт
Сборная Белоруссии вернется домой из Латвии на автобусе из-за запрета полетов
13:15
Общество
Проект «Горская» станет ответом консервативности в Петербурге
13:14
Общество
Шойгу выразил надежду на выход фотоконкурса РГО на международный уровень
13:10
Общество
Прививка на даче: новый способ вакцинации стал доступен жителям Тульской области
13:09
Экономика
СПГ-бункеровщик «Дмитрий Менделеев» стал первой ласточкой «зеленого» флота России
13:09
Политика
Ицхак Герцог стал президентом Израиля
13:08
Происшествия
Хабаровский бизнесмен похитил 150 млн рублей при реконструкции аэропорта
13:07
Политика
Песков назвал неуместными рассуждения о судьбе Украины в случае отделения Донбасса
13:05
Происшествия
В СК назвали повод для возбуждения дела против Пивоварова
13:04
Политика
Представитель ЛНР о годовщине авиаудара по Луганску: Виновные в Киеве будут наказаны
13:04
ЦАР
Писатель Ростислав Мокренко попал под атаку ботов за похвалу фильма «Турист»
13:01
Общество
Около 60% немцев заявили о готовности привиться «Спутником V»
13:01
Экономика
Аналитики завили, что ПМЭФ позитивно повлияет на весь финансовый рынок России
12:59
Происшествия
Мера пресечения для обвиняемого Калви продлена на три месяца
12:58
Общество
Минздрав назвал число развернутых в РФ коек для помощи больным COVID-19
12:58
Армия
МИД РФ: ЦАР признательна за работу российских инструкторов
12:57
Происшествия
Сотрудники МЧС тушат пожар в многоквартирном доме в Ялте
12:57
Политика
Совфед одобрил закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности
12:56
Происшествия
Сотрудника кубанского СИЗО будут судить по делу о взятке за передачу телефона
12:56
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Мурманск привез на ПМЭФ гигантского живого краба

Общество
Мурманск привез на ПМЭФ гигантского живого краба
Невские Новости

Санкт-Петербург, 2 июня. Гигантский живой краб появился на Петербургском международном экономическом форуме. Его привезли представители Мурманской области.

ПМЭФ-2021 проходит в Северной столице. Региональные делегации развернули свои стенды в павильонах «Экспоцентра». Мурманская область удивила гостей и участников мероприятия морскими деликатесами.

Особое внимание уделили гигантскому живому крабу, пишут «Невские Новости».

Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии еды, приготовленной для журналистов, которые освещают Петербургский международный экономический форум. Каждая порция индивидуально упакована.

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мурманск пмэф краб
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