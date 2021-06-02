В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу

Санкт-Петербург, 2 июня. Маленький петербуржец решил поиграть с эфирным маслом и отравился. Врачи оказывают помощь пострадавшему. Полиция организовала проверку.

Медики госпитализировали годовалого мальчика с отравлением. Как стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах, ребенок решил попробовать на вкус эфирные масла в баночке, которые оставила мать в доступном для ребенка месте.

Инцидент произошел в доме на улице Белышева. Врачи оценивают состояние маленького пациента как средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожий инцидент произошел ранее в Новосибирске, сообщал портал Deita. Шестимесячный ребенок попробовал на вкус ландыши, которые его мама положила в коляску.