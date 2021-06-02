Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд

Санкт-Петербург, 2 июня. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил площадку Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и ознакомился со стендом, посвященным Северной столице.

Глава города прибыл в конгрессно-выставочный центр на Петербургском шоссе с неофициальным визитом в так называемый «нулевой» день, передает агентство «Невские Новости».

На месте Беглов увидел, как на ПМЭФ представили самые крупные городские проекты, в числе которых широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), Единая карта петербуржца (ЕКП), особая экономическая зона и Кронштадт с его историческим парком «Остров Фортов».