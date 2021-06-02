В Петербурге задержали похитителя золота из Удмуртии

Санкт-Петербург, 2 июня. Уроженец Удмуртии совершил квартирную кражу, когда находился в гостях у своего знакомого на улице Седова. Мужчина прихватил с собой чужие золотые украшения и скрылся.

Потерпевший обнаружил пропажу 20 мая и обратился за помощью к полицейским. Сумма ущерба составила 198 тыс. рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В ходе оперативных действий удалось найти вероятного грабителя, им оказался 31-летний мужчина. Следователи возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские задержали двоих грабителей, которые украли телефон, наушники и банковскую карту у жителя Москвы. Инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на улице Баженова, писало РИАМО.