Беспилотный электромобиль «ФЛИП» от «Сбера» представлен на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Разработка позиционируется как такси будущего. Беспилотный электрокар может заниматься грузоперевозками и развозом пассажиров.

Полностью автономный электромобиль «ФЛИП», разработанный компанией SberAutoTech (входит в группу «Сбера»), продемонстрирован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В основе машины лежит платформа собственной разработки компании. Источником питания выступают сменные батареи, также «ФЛИП» может использовать газ и водород в качестве топлива.

Электромобиль позиционируется как такси будущего, которое может перевозить до шести человек. В качестве альтернативного варианта использования называются грузоперевозки. Планируется, что пассажирам беспилотника будут доступны сервисы экосистемы «Сбера»: навигация по сервису 2ГИС, музыка от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.

Мероприятия в рамках ПМЭФ-2021 начались утром 2 июня, передает «ФедералПресс». На полях форума выступит президент России Владимир Путин, представители бизнеса и профильных экономических ведомств.

В «Сбере» ранее назвали три важнейших технологии будущего. Это облачные технологии, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект.