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02 июня 11:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:45
Общество
РФ и ФРГ должны обсудить вопрос совместного производства вакцин
11:44
Экономика
Матвиенко высказала свою позицию по социальной газификации
11:44
Общество
Попова заявила, что РФ лучше других стран подготовилась к «эпидемиологическим шокам»
11:44
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на Марксистской улице в Москве
11:44
Армия
В МИД РФ отказали США в выводе ряда стратегических носителей из-под действия СНВ-3
11:44
Происшествия
Дети лишились в Петербурге телефонов в туалете заведения фастфуда
11:43
Общество
Роспотребнадзор назвал неизбежным возникновение новых пандемий
11:43
США
«Приграничный царь»: Камалу Харрис упрекают за бездействие по вопросу миграции
11:41
Общество
Попова сообщила о возможности ученых РФ создавать вакцины за четыре месяца
11:41
Общество
Попова сообщила о нехватке кадров по биологической безопасности в РФ
11:40
Общество
«Почта России» запускает экспресс-доставку отправлений из отделений на дом
11:39
Общество
Беглов осмотрел на ПМЭФ посвященный Петербургу стенд
11:39
Армия
Свыше 70 военнослужащих ЗВО направлены в Тульскую область для строительства мостов
11:38
Политика
В Германии назвали «Северный поток — 2» важным для Европы проектом
11:37
Общество
Амурская тигрица Таня умерла в калининградском зоопарке
11:35
Происшествия
Жена Гудкова прокомментировала информацию об изъятых во время обыска патронах
11:35
Происшествия
В Петербурге годовалый ребенок выпил эфирное масло и попал больницу
11:35
Происшествия
Суд наказал получившую 26 тыс. руб. взятки от студента преподавательницу в Саратове
11:33
Общество
РФ выражает надежду на возобновление чартеров с Египтом в скором времени
11:32
Политика
Рябков рассказал о предложении России обнулить дипломатические ограничения с США
Все новости

Злоумышленник в Петербурге украл у компании 100 швейцарских часов

Происшествия
Злоумышленник в Петербурге украл у компании 100 швейцарских часов
pixabay.com  /  @RyanMcGuire

Санкт-Петербург, 2 июня. Полицейские разбираются в обстоятельствах кражи с крупным ущербом. Похищена партия швейцарских часов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дежурную часть обратился гендиректор одной из компаний. По словам заявителя, партия из 100 швейцарских часов была украдена из автомобиля «Газель». Преступление могло произойти на пути от склада до улицы Седова. Директор отметил, что стоимость похищенного товара составляет почти 870 тысяч рублей.

В Новокузнецке пенсионер обокрал работодателя. Фигурант похитил чужой грузовик и сдал его в пункт приема металла, сообщал ФАН.

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кража часы директор
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