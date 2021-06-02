Злоумышленник в Петербурге украл у компании 100 швейцарских часов

Санкт-Петербург, 2 июня. Полицейские разбираются в обстоятельствах кражи с крупным ущербом. Похищена партия швейцарских часов, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дежурную часть обратился гендиректор одной из компаний. По словам заявителя, партия из 100 швейцарских часов была украдена из автомобиля «Газель». Преступление могло произойти на пути от склада до улицы Седова. Директор отметил, что стоимость похищенного товара составляет почти 870 тысяч рублей.

В Новокузнецке пенсионер обокрал работодателя. Фигурант похитил чужой грузовик и сдал его в пункт приема металла, сообщал ФАН.