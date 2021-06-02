Жителям Петербурга пообещали теплую и солнечную погоду 2 июня

Санкт-Петербург, 2 июня. Солнечная и по-летнему теплая погода установится в Петербурге 2 июня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Во второй день лета на погоду в Северной столице окажет влияние антициклон. Из-за него в городе установится сухая и теплая погода, добавил Леус.

«Столбик термометра в городе поднимется до +22 градусов. В области температура поднимется до +23», — сообщил он.

Похожие погодные условия 2 июня ожидаются и в столице России. По данным синоптиков, дневная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса выше нуля.

Окончательно летняя погода придет в Москву к концу следующей недели. Ожидается, что в столице России установится солнечная и сухая погода, а температура воздуха поднимется до +27 градусов, пишет «Подмосковье сегодня».