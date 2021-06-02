Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом

Санкт-Петербург, 2 июня. Петербуржцы с 1 июня могут отправиться в Кронштадт по новому водному маршруту. Рейсы осуществляются четыре раза в день.

Комфортное плавание обеспечивают скоростные теплоходы «Метеоры». Они отправляются от причала «Сенатская пристань», расположенного у Медного всадника. Конечной точкой маршрута является туристический кластер и парк «Остров фортов».

Билет в оба конца обойдется в 2 тысячи рублей. Туристам будет доступен экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта». Его отправление будет осуществляться до семи раз в день от причала «Остров фортов».

Архитектор-урбанист Андрей Иванов ранее назвал преимущества систем транспортно-пересадочных узлов в Петербурге. Он считает, что они значительно «оживят» дороги и помогут в решении проблем с их загруженностью.