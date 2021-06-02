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Шнуров занялся раскруткой группы с женским вокалом
02:20
Общество
Учащиеся казанской гимназии №175 получили медали за храбрость
02:19
Экономика
Минприроды РФ: предпосылок для подорожания товаров из пластика нет
02:11
Общество
Германия не дала российской авиакомпании S7 разрешение на прибытие в страну
02:04
Общество
Несколько штаммов коронавируса вызывают особую обеспокоенность у ВОЗ
02:00
Общество
Все было хаотично, грязно: в Крыму сравнили начало турсезона при Украине и России
01:54
Политика
NYT: Трамп надеется вернуться к власти летом 2021 года
01:46
Шоу-бизнес
«Это бонус»: Ольга Бузова показала весь свой райдер
01:40
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на пожарной станции в Калифорнии
01:40
Общество
Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня
01:37
Общество
Юристы обнаружили в тексте бельгийского закона рецепт блюда из спаржи
01:29
Спорт
Определилось время начала матча 1/4 финала ЧМ по хоккею между РФ и Канадой
01:11
Политика
Австрийский дипломат Гершнер отметил пользу «СП-2» для европейских стран
01:09
Общество
Кардиолог Кашталап раскрыл секреты питания для снижения риска развития инсульта
01:01
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
Все новости

Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня

Общество
Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня
forumspb.com  /  ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Крупнейшая в мире с начала пандемии COVID-19 встреча бизнесменов и политиков произойдет в рамках Петербургского международного экономического форума.

Одной из ведущих тем станет обсуждение изменившейся модели бизнеса из-за потрясений глобальной пандемии COVID-19. Однако резкий рост показала фармацевтическая промышленность, электронная торговля и сектор ИТ-технологий.

Количество участников, в сравнении с ПМЭФ-2019 сократили в четыре раза, однако, несмотря на жесткий отбор, общее число участвующих в форуме достигло пяти тысяч человек. Мероприятие будет организовано со строгим соблюдением ограничительных мер по распространению СOVID-19, то есть без отрицательного результата ПЦР-теста на площадку ПМЭФ не пустят.

Известно, что для обеззараживания площадок ПМЭФ будет применена уникальная технология. Помещения «Экспофорума» будут обработаны уникальной смесью «холодный туман».

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Все новости / Общество / Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня
форум пмэф мероприятие
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