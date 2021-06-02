Петербургский международный экономический форум стартует 2 июня

Санкт-Петербург, 2 июня. Крупнейшая в мире с начала пандемии COVID-19 встреча бизнесменов и политиков произойдет в рамках Петербургского международного экономического форума.

Одной из ведущих тем станет обсуждение изменившейся модели бизнеса из-за потрясений глобальной пандемии COVID-19. Однако резкий рост показала фармацевтическая промышленность, электронная торговля и сектор ИТ-технологий.

Количество участников, в сравнении с ПМЭФ-2019 сократили в четыре раза, однако, несмотря на жесткий отбор, общее число участвующих в форуме достигло пяти тысяч человек. Мероприятие будет организовано со строгим соблюдением ограничительных мер по распространению СOVID-19, то есть без отрицательного результата ПЦР-теста на площадку ПМЭФ не пустят.

Известно, что для обеззараживания площадок ПМЭФ будет применена уникальная технология. Помещения «Экспофорума» будут обработаны уникальной смесью «холодный туман».