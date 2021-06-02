Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»

Санкт-Петербург, 2 июня. Подросток поделился своим опытом с учениками лицея №590 в Петербурге. Школьник потерял обе ноги во время инцидента на железной дороге.

Вместе с ним на встрече присутствовали его мама, журналист телеканала «Санкт-Петербург» и старший помощник Северо-Западного транспортного прокурора Наталья Орлова. Они рассказали ученикам пятых–девятых классов правила поведения во время нахождения вблизи железнодорожных путей.

Мальчик лишился ног после попадания под товарный поезд. Однако инвалидность не помешала подростку вести активную социальную жизнь. Он предостерег сверстников от повторения его ошибок и напомнил, что железная дорога — не место для игр.

Школьники с большим интересом выслушали гостей, а руководство лицея выразило благодарность за ценную информацию. Встреча закончилась посещением музея, расположенного на территории учебного заведения.

Инцидент с участием подростка произошел в конце декабря прошлого года на станции Товарная — Витебский во Фрунзенском районе. В тот роковой день на железную дорогу его привели двое сверстников, которые в итоге и оставили товарища умирать.