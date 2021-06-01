Подросток из Таджикистана погиб в Неве при спасении ребенка

Санкт-Петербург, 1 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка из Таджикистана. Труп обнаружен в Неве.

К стражам порядка поступило сообщение от школьницы. Она рассказала, что с моста через реку упал 13-летний мальчик. В дальнейшем выяснилось, что его пытался спасти другой подросток, для чего прыгнул в воду, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Первый ребенок выжил и даже не пострадал. Подросток из Таджикистана не смог выбраться на берег, позднее его тело было найдено в районе поселка имени Свердлова. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

В Тюмени во время ныряния погиб 12-летний ребенок. У него могли начаться судороги из-за пребывания в холодной воде, сообщал ФАН.