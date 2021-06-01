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01 июня 22:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:03
Армия
Северный флот России отметил 288-ю годовщину со дня основания
22:00
Общество
Политолог пояснил, почему энергоблокада Крыма оказалась для Украины выстрелом в ногу
21:50
Происшествия
Этапированный в Краснодар Пивоваров написал письмо сторонникам
21:48
Экономика
Российские автоэксперты составили рейтинг самых доступных машин на рынке
21:40
США
Либералы в США создают «пояснительную бригаду» для борьбы с консервативным мнением
21:39
ЦАР
Жители ЦАР опровергли информацию о вторжении национальной армии на территорию Чада
21:36
Общество
Психолог раскрыла недопустимые ошибки родителей при планировании детских каникул
21:36
Политика
Лукашенко пригласил представителей Донбасса в Минск на общение с Протасевичем
21:34
ЦАР
Власти ЦАР создадут условия для участия молодежи в политической жизни страны
21:32
Общество
Командиры ВСУ нашли способ заставить военных продлевать контракты в ООС
21:31
Политика
Бизнесмен заявил о разрушении порта Клайпеды руками литовских властей
21:27
Происшествия
Дело Пивоварова рассмотрят в Первомайском суде
21:24
Политика
Хазин озвучил новый анекдот о Боширове и посадке самолета Ryanair
21:19
ЦАР
Ситуация на границе Чада и ЦАР: как Франция готовила наемников для госпереворота
21:11
Общество
Вострецов: «Росгосстрах» проявил социальную ответственность
21:10
Политика
Канцлер Австрии заявил о необходимости ЕС рассмотреть новые санкции против Белоруссии
21:06
Политика
Обнародована третья часть «прослушки» Медведчука
21:06
Происшествия
Бесхозный предмет стал причиной эвакуации в кировской больнице
21:05
Общество
Ужас длинною в 888 дней: Мира Тэрада о заключении в американской тюрьме
21:05
Происшествия
Командира борта Utair и инженера аэропорта в Коми обвинили в нарушении правил
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Житель Петербурга сделал из сына вора ради двух зубных щеток

Происшествия
Житель Петербурга сделал из сына вора ради двух зубных щеток
wikipedia.org  /  Maurizio Pesce

Санкт-Петербург, 1 июня. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи из супермаркета. Стражи порядка установили, что отец подростка заставил его совершить преступление.

У горожанина возникло желание незаконно завладеть набором из двух зубных электрощеток. Угрозами он заставил несовершеннолетнего сына пойти с ним в супермаркет. Ребенку пришлось взять коробку, снять с нее защитную пленку и отдать товар отцу. Ущерб превысил 6,5 тысячи рублей. Мужчина может попасть под статью о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Жительница Северной столицы пожаловалась в полицию на супруга. Она утверждала, что муж украл велосипед, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Житель Петербурга сделал из сына вора ради двух зубных щеток
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