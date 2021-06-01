Житель Петербурга сделал из сына вора ради двух зубных щеток

Санкт-Петербург, 1 июня. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи из супермаркета. Стражи порядка установили, что отец подростка заставил его совершить преступление.

У горожанина возникло желание незаконно завладеть набором из двух зубных электрощеток. Угрозами он заставил несовершеннолетнего сына пойти с ним в супермаркет. Ребенку пришлось взять коробку, снять с нее защитную пленку и отдать товар отцу. Ущерб превысил 6,5 тысячи рублей. Мужчина может попасть под статью о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Жительница Северной столицы пожаловалась в полицию на супруга. Она утверждала, что муж украл велосипед, сообщал ФАН.