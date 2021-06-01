Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone

Санкт-Петербург, 1 июня. Сотрудники полиции выясняют личность возможного насильника и грабителя. Жертвой стала 20-летняя студентка из Астрахани.

Молодая петербурженка рассказала, что возле дома 9 на улице Думской на нее напал злоумышленник. Он силой усадил ее в машину и отвез по адресу: улица Седова, дом 114, а затем изнасиловал.

После нападения у студентки пропали банковская карта, деньги и смартфон — iPhone ХR. Она оценила ущерб в 35 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Позднее в полицию поступила телефонограмма. Врачи подтвердили факт обращения девушки со следами изнасилования.

Школьница в Петербурге стала жертвой изнасилования, когда шла по парку. Последствием преступления стала беременность, сообщал ФАН.