В Петербурге на время ПМЭФ от метро «Московская» до «Экспофорума» запустят автобус

Санкт-Петербург, 1 июня. Власти Петербурга введут дополнительный автобусный маршрут на период проведения ПМЭФ, сообщили в администрации города.

На время проведения Петербургского международного экономического форума в Северной столице появится новый автобус под номером 187А. Он будет курсировать по маршруту от станции метро «Московская» до КВЦ «Экспофорум».

«На нем можно будет без остановок доехать до «Экспофорума» и обратно», — сказано в сообщении комитета по транспорту.

Губернатор Петербурга назвал ситуацию с коронавирусом в городе непростой, но управляемой. Участников, которые получат положительный результат теста на COVID-19, отправят на лечение в Боткинскую больницу, а тех, кто с ними контактировал, в обсерваторы.