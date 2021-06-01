Транспортно-пересадочные узлы в Петербурге облегчат жизнь миллионам горожан

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новостей
20:32
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:31
Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
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Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
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Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
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Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
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Транспортно-пересадочные узлы в Петербурге облегчат жизнь миллионам горожан

Общество
Транспортно-пересадочные узлы в Петербурге облегчат жизнь миллионам горожан
Prt Scr youtube.com  /  РИА LIVE24

Санкт-Петербург, 1 июня. Строительство в Петербурге целой сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) сможет облегчить жизнь миллионам горожан, считает гендиректор OTS Lab Тимофей Волоцкий.

Свое мнение руководитель бюро транспортного планирования OTS Lab аргументировал в интервью изданию «Журналистская правда». Он заявил, что проблему перегруженности линий метро Северной столицы появление ТПУ автоматически не решит, и назвал необходимые условия для их эффективности.

«Если ТПУ будут построены как часть второго контура рельсового сообщения, например, городской электрички и новой сети скоростного трамвая… При этом ТПУ делать действительно нужно», — изложил свое профессиональное мнение Волошин.

Специалист отметил, что наиболее актуальный для Петербурга проект транспортно-пересадочного узла еще в 2013 году был предложен его командой для района станции метро «Сенная площадь» и предусматривал перенос остановок наземного городского общественного транспорта к выходу из «подземки».

«Если брать пример Москвы, то там часто строится большой торговый комплекс с не особо удобными для пассажиров переходами к разным видам транспорта. Этого нужно стараться избегать», — предупредил Волошин.

Генеральный директор бюро транспортного планирования OTS Lab уверен, что любые торговые площадки не должны доминировать при разработке архитектуры ТПУ. Приоритетно удобство пассажиров и оптимальная работа городского транспорта, резюмировал Волошин.

Ранее архитектор-урбанист Андрей Иванов объяснил, как появление ТПУ на севере Петербурга «оживит» город и позволит решить проблему с пробками.

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Все новости / Общество / Транспортно-пересадочные узлы в Петербурге облегчат жизнь миллионам горожан
тпу волоцкий ots lab
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