Транспортно-пересадочные узлы в Петербурге облегчат жизнь миллионам горожан

Санкт-Петербург, 1 июня. Строительство в Петербурге целой сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) сможет облегчить жизнь миллионам горожан, считает гендиректор OTS Lab Тимофей Волоцкий.

Свое мнение руководитель бюро транспортного планирования OTS Lab аргументировал в интервью изданию «Журналистская правда». Он заявил, что проблему перегруженности линий метро Северной столицы появление ТПУ автоматически не решит, и назвал необходимые условия для их эффективности.

«Если ТПУ будут построены как часть второго контура рельсового сообщения, например, городской электрички и новой сети скоростного трамвая… При этом ТПУ делать действительно нужно», — изложил свое профессиональное мнение Волошин.

Специалист отметил, что наиболее актуальный для Петербурга проект транспортно-пересадочного узла еще в 2013 году был предложен его командой для района станции метро «Сенная площадь» и предусматривал перенос остановок наземного городского общественного транспорта к выходу из «подземки».

«Если брать пример Москвы, то там часто строится большой торговый комплекс с не особо удобными для пассажиров переходами к разным видам транспорта. Этого нужно стараться избегать», — предупредил Волошин.

Генеральный директор бюро транспортного планирования OTS Lab уверен, что любые торговые площадки не должны доминировать при разработке архитектуры ТПУ. Приоритетно удобство пассажиров и оптимальная работа городского транспорта, резюмировал Волошин.

Ранее архитектор-урбанист Андрей Иванов объяснил, как появление ТПУ на севере Петербурга «оживит» город и позволит решить проблему с пробками.