Депутат Ходосок отметил важность реновации промзоны «Горская» по проекту компании «Мегалайн»

Санкт-Петербург, 1 июня. Инвестиционный проект модернизации бывшей петербургской промышленной зоны «Горская» подпишут на полях ПМЭФ-2021. Заброшенная стройка пополнится парком инноваций.

Соглашение о реализации крупного проекта на полях Петербургского международного экономического форума планируют подписать администрация Северной столицы и строительная корпорация «Мегалайн». Предполагается сформировать на месте бывшей промзоны «Горская» Морской кластер, комфортабельную портовую набережную и многофункциональные бизнес-объекты, передает «ПолитЭксперт».

Согласно концепции, модернизация затронет площадь размером 62 гектара. Благодаря облагороженной территории город станет привлекательным местом для путешественников. Параллельно с проектом в ​​рамках ПМЭФ-2021 будет заключено соглашение о реализации новых транспортных хабов.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок обратил внимание на важность поэтапного подхода к благоустройству бывшей промзоны с учетом автомобильной, пешеходной и социальной доступности. В настоящее время на территории проходит одно шоссе и перекрестно следует Западный скоростной диаметр (ЗСД), что затрудняет передвижение на общественном и личном транспорте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня.