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01 июня 20:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:32
Общество
Глава СК наградил юных героев за спасение чужих жизней в онлайн-режиме
20:31
Политика
Политолог Кондакова предрекла серию жестких сигналов России для США
20:31
Политика
В Вашингтоне рассказали, для чего нужна встреча Путина и Байдена
20:30
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании тети Гудкова Ирины Ермиловой
20:30
Спорт
Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Польши
20:28
Общество
Власти Марий Эл сообщили подробности реализации нацпроекта «Образование» в регионе
20:27
Происшествия
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба
20:26
Политика
Председатель Госдумы потребовал оценить причины распада Советского Союза
20:26
Шоу-бизнес
Актриса Эмбер Херд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа
20:24
Общество
«Почему меня хотели там оставить?»: Мира Тэрада вернулась из американской тюрьмы
20:22
Общество
Аэропорт Белгорода намерен принять более 500 тысяч пассажиров в 2022 году
20:19
Общество
Адвокат Пашков отозвал свой иск к ПФК «Крылья Советов»
20:18
Экономика
Совет Федерации проработал пути развития малых форматов торговли в РФ
20:18
Шоу-бизнес
Лидер «Коммунистов России» заявил, что юристы проверят клип Линдеманна на экстремизм
20:18
Происшествия
Экс-депутату Гудкову присвоили статус подозреваемого
20:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова воссоединилась с бывшим мужем ради дня рождения их сына
20:15
Экономика
Эксперты озвучили мнение относительно стоимости биткоина летом
20:13
Общество
Российский союз туриндустрии озвучил срок возможного открытия Турции
20:13
Происшествия
Изнасилованная в Петербурге студентка лишилась денег и iPhone
20:12
Армия
Израиль запросит у США 1 млрд долларов в качестве военной помощи
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Депутат Ходосок отметил важность реновации промзоны «Горская» по проекту компании «Мегалайн»

Экономика
Депутат Ходосок отметил важность реновации промзоны «Горская» по проекту компании «Мегалайн»
Prt Scr youtube.com  /  РИА LIVE24

Санкт-Петербург, 1 июня. Инвестиционный проект модернизации бывшей петербургской промышленной зоны «Горская» подпишут на полях ПМЭФ-2021. Заброшенная стройка пополнится парком инноваций.

Соглашение о реализации крупного проекта на полях Петербургского международного экономического форума планируют подписать администрация Северной столицы и строительная корпорация «Мегалайн». Предполагается сформировать на месте бывшей промзоны «Горская» Морской кластер, комфортабельную портовую набережную и многофункциональные бизнес-объекты, передает «ПолитЭксперт».

Согласно концепции, модернизация затронет площадь размером 62 гектара. Благодаря облагороженной территории город станет привлекательным местом для путешественников. Параллельно с проектом в ​​рамках ПМЭФ-2021 будет заключено соглашение о реализации новых транспортных хабов.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок обратил внимание на важность поэтапного подхода к благоустройству бывшей промзоны с учетом автомобильной, пешеходной и социальной доступности. В настоящее время на территории проходит одно шоссе и перекрестно следует Западный скоростной диаметр (ЗСД), что затрудняет передвижение на общественном и личном транспорте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня.

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Все новости / Экономика / Депутат Ходосок отметил важность реновации промзоны «Горская» по проекту компании «Мегалайн»
пмэф модернизация горская
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