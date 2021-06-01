Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке

Санкт-Петербург, 1 июня. Неисправность на второй линии метро Северной столицы устранена. Теперь поезда начинают курсировать между станциями в нормальном режиме.

Причиной сбоя в работе метрополитена, повлекшего увеличение интервала в движении, названа техническая неисправность светофора.

Сотрудники метро Санкт-Петербурга оперативно справились с поставленной задачей по устранению неполадки. Работа была проведена менее, чем за час. Заявлялось, что трудности в движении фиксировались от станции «Парнас» до «Удельной».