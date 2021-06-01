Многодетные семьи в Петербурге получили медали

Санкт-Петербург, 1 июня. В День защиты детей в Световом зале Смольного наградили родителей Санкт-Петербурга, которые воспитывают пятерых и более детей.

Родителям вручили медали «За заслуги в воспитании детей». Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил многодетные семьи. За достойное воспитание детей их родителям им выдали знаки, удостоверения и денежные премии. При присвоении почетного звания I степени выплачивают 100 тысяч рублей, II степени — 50 тысяч рублей, III степени — 25 тысяч рублей.

Каждый год почетное звание Петербурга присуждают 14 семьям, за прошедшие девять лет его присвоили 140 семьям. 1 мая в городе насчитывалось более 48 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 155 тысяч несовершеннолетних детей.

В России сегодня проживает порядка 1,6 млн многодетных семей. На материнский капитал могут претендовать все семьи, где воспитывается трое и больше детей, даже если раньше сертификат они не получали.