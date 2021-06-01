Появление ТПУ на севере Петербурга «оживит» город и решит вопрос с пробками

Санкт-Петербург, 1 июня. Системы транспортно-пересадочных узлов могут заметно «оживить» дороги Санкт-Петербурга и решить вопрос с их загруженностью, заявил архитектор-урбанист Андрей Иванов.

Компания «Мегалайн» подготовила проект по строительству в городе 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Проект компании будет представлен на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Один из крупнейших хабов может появиться у метро «Старая Деревня», общая площадь проекта оценивается в 70 тысяч квадратных метров. Он объединит в себе метро, железнодорожную станцию, остановки наземного транспорта и перехватывающую парковку, что существенно снизит загруженность дорог и сократит время ожидания общественного транспорта.

В беседе с изданием iReactor архитектор-урбанист Андрей Иванов заметил, что такие проекты играют немаловажную роль в жизни горожан и «оживляют место».

«Городу становится лучше в транспортном отношении. Это сильно улучшает ситуацию с общественным транспортом. Появляется такое оживление места», — поделился своими соображениями собеседник издания.

При этом архитектор подчеркнул нежелательность уплотнения транспортных комплексов: здесь лучше последовать успешному примеру московских и европейских градостроителей и развивать ТПУ у станций метро и транспортных развязок. Тогда город получит не только дороги без пробок, но и комфортные условия для всех пассажиров.

На ПМЭФ будет представлен и другой многообещающий градостроительный проект по реновации промышленной зоны «Горская». Она может превратиться в «зеленый» район с музеями, парками и велодорожками.