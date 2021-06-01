Интервал в движении поездов увеличен на синей ветке метро Петербурга

Санкт-Петербург, 1 июня. Интервал в движении поездов от станции метрополитена «Парнас» до «Удельной» увеличен в Северной столице.

Станции располагаются на второй — синей ветке подземки Санкт-Петербурга. Причины принятия решения об увеличении интервалов в движении между станциями пока не называются.

Также в Северной столице временно изменили режим работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская». Решение об этом приятно из-за капитального ремонта эскалатора. Вестибюль будет закрыт для пассажиров с 31 мая по 13 августа 2021 года по будням с 08:10 до 09:15. Вход ограничат и с 16:40 до 19:00.