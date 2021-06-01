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01 июня 19:02
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новостей
18:58
Общество
Netflix не стал менять расистские фразы фильма «Брат» для западных зрителей
18:58
Армия
Контр-адмирал Дудко назвал самые мощные корабли Северного флота РФ
18:58
Политика
ОПЗЖ призвала Раду инициировать срочную встречу «нормандской четверки»
18:58
Общество
Отдых в начале лета: выбираем, куда поехать отдохнуть в июне в России
18:55
Общество
Силуэт Кейт Бланшетт попал на кадр со съемок экранизации Borderlands
18:54
Политика
Иван Ургант сравнил Александра Лукашенко с моржом
18:53
Политика
Губернатор Нижегородской области поздравил жителей региона с Днем защиты детей
18:52
Политика
Многодетная волжанка пригласила Путина порыбачить и съесть ухи
18:52
Общество
Рабочие метрополитена Петербурга устранили неисправность на синей ветке
18:51
Общество
Координатор «Трезвой России» Садриев объяснил, почему в РФ сложно внедрить алкозамки
18:50
Общество
Садовод Расулов предупредил дачников Подмосковья о нашествии тли
18:49
Армия
В Китае рассказали, как Россия отправила на «американский порог» 50 военных кораблей
18:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Губерниев обсмеял Бузову в роли футбольного арбитра
18:44
Общество
Журналист RT: Работать на российские СМИ за рубежом опасно
18:42
Общество
Депутат Госдумы объяснил, от чего нужно оберегать современных детей
18:40
Экономика
Костин отметил необходимость баланса между обществом и бизнесом
18:39
Общество
Эксплуатация или воспитание: юрист рассказал о трудоустройстве несовершеннолетних
18:39
Спорт
Самокатный спорт может попасть в олимпийскую программу
18:38
Общество
Nordwind запустила беспересадочный рейс из Петербурга во Владивосток
18:37
Шоу-бизнес
Ефим Шифрин признался, что был расстроен после первой встречи с Михалковым
Все новости

Интервал в движении поездов увеличен на синей ветке метро Петербурга

Общество
Интервал в движении поездов увеличен на синей ветке метро Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 1 июня. Интервал в движении поездов от станции метрополитена «Парнас» до «Удельной» увеличен в Северной столице.

Станции располагаются на второй — синей ветке подземки Санкт-Петербурга. Причины принятия решения об увеличении интервалов в движении между станциями пока не называются.

Также в Северной столице временно изменили режим работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская». Решение об этом приятно из-за капитального ремонта эскалатора. Вестибюль будет закрыт для пассажиров с 31 мая по 13 августа 2021 года по будням с 08:10 до 09:15. Вход ограничат и с 16:40 до 19:00.

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петербург метро движение
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