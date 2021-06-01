Экономист заявил о пользе новых ТПУ для общественного транспорта в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 июня. Новые ТПУ сформируют на территории Петербурга комфортную транспортную инфраструктуру по примеру крупных городов Европы, заявил экономист Дмитрий Адамидов.

В рамках Петербургского международного экономического форума будет представлен передовой проект строительства транспортно-пересадочных узлов нового поколения (ТПУ), которые успешно функционируют на территории Москвы.

По словам Адамидова, обновленная транспортная среда крайне необходима второму по величине городу страны. Общественный транспорт должен оставаться эффективным, а для этого потребуются ТПУ.

«Необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру так, чтобы люди пересаживались с личного транспорта на общественный», — сказал экономист.

Эксперт добавил, что в ситуации с Санкт-Петербургом требуются проекты по усовершенствованию общественного транспорта для повышения комфорта людей, пишет «Экономика сегодня».

Журналист Александр Малькевич также приветствует создание передовых ТПУ в Санкт-Петербурге. По его словам, и для жителей города, и для предпринимателей этот проект будет определенно полезен.