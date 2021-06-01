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Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
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Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»

Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 июня. Эксперт в области транспорта, логистики и стратегического развития Яков Гуревич оценил проект строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге.

Компания «Мегалайн» представит собственный проект по созданию пассажирских хабов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Постепенно организация намеревается построить 61 ТПУ в Северной столице, а одним из первых должен стать хаб у метро «Старая Деревня».

По словам Гуревича, строительство ТПУ — это мировая практика последних десятков лет. Городу необходимы транспортные узлы, обеспечивающие эффективные пересадки пассажиров, уверен эксперт.

«Во-первых, они создадут удобства пассажирам. Им будет удобно добираться до места назначения. Во-вторых, город сам по себе разгрузится», — объяснил специалист.

Гуревич поддержал строительство транспортно-пересадочных узлов в Северной столице и отметил, что обычно такие крупные проекты инициирует государство. Однако из-за высоких затрат ТПУ приходится сочетать с торговыми центрами, пояснил специалист в области транспорта.

«В данном случае лучше говорить о том, насколько этот проект эффективен по сравнению с другими. Я думаю, что это эффективный проект с точки зрения развития города», — отметил эксперт в комментарии изданию «Слово и Дело».

Проект создания пассажирских хабов от «Мегалайна» ранее оценил депутат петербургского ЗакСа Юрий Боков. По его мнению, ТПУ снизят загруженность улиц и создадут новые рабочие места.

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петербург тпу гуревич
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