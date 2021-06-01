Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»

Санкт-Петербург, 1 июня. Эксперт в области транспорта, логистики и стратегического развития Яков Гуревич оценил проект строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге.

Компания «Мегалайн» представит собственный проект по созданию пассажирских хабов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Постепенно организация намеревается построить 61 ТПУ в Северной столице, а одним из первых должен стать хаб у метро «Старая Деревня».

По словам Гуревича, строительство ТПУ — это мировая практика последних десятков лет. Городу необходимы транспортные узлы, обеспечивающие эффективные пересадки пассажиров, уверен эксперт.

«Во-первых, они создадут удобства пассажирам. Им будет удобно добираться до места назначения. Во-вторых, город сам по себе разгрузится», — объяснил специалист.

Гуревич поддержал строительство транспортно-пересадочных узлов в Северной столице и отметил, что обычно такие крупные проекты инициирует государство. Однако из-за высоких затрат ТПУ приходится сочетать с торговыми центрами, пояснил специалист в области транспорта.

«В данном случае лучше говорить о том, насколько этот проект эффективен по сравнению с другими. Я думаю, что это эффективный проект с точки зрения развития города», — отметил эксперт в комментарии изданию «Слово и Дело».

Проект создания пассажирских хабов от «Мегалайна» ранее оценил депутат петербургского ЗакСа Юрий Боков. По его мнению, ТПУ снизят загруженность улиц и создадут новые рабочие места.