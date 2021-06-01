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01 июня 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:30
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:30
ФАН-ТВ
Пожарные в Тюменской области спаслись в реке от огня
17:29
Общество
Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
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Петербуржцев предупредили об ограничении движения из-за Евро-2020 и «Алых парусов»

Общество
Петербуржцев предупредили об ограничении движения из-за Евро-2020 и «Алых парусов»
Пресс-служба КРТИ

Санкт-Петербург, 1 июня. Ограничения движения из-за грядущих масштабных мероприятий в Санкт-Петербурге начнут вводить с начала июня, сообщили в городском комитете по транспорту.

Распоряжение властей не коснется транспорта, который будет задействован в проведении праздника выпускников «Алые паруса» и автомобилей клиентских групп чемпионата Европы по футболу, говорится в сообщении комтранса.

«Алые паруса» в этом году пройдут в очном формате, рассказали в администрации Северной столицы. Билеты на мероприятие получат выпускники петербургских школ.

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транспорт алые паруса евро-2020
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