Петербуржцев предупредили об ограничении движения из-за Евро-2020 и «Алых парусов»

Санкт-Петербург, 1 июня. Ограничения движения из-за грядущих масштабных мероприятий в Санкт-Петербурге начнут вводить с начала июня, сообщили в городском комитете по транспорту.

Распоряжение властей не коснется транспорта, который будет задействован в проведении праздника выпускников «Алые паруса» и автомобилей клиентских групп чемпионата Европы по футболу, говорится в сообщении комтранса.

«Алые паруса» в этом году пройдут в очном формате, рассказали в администрации Северной столицы. Билеты на мероприятие получат выпускники петербургских школ.