Промзона «Горская» после модернизации принесет Петербургу новые рабочие места

Санкт-Петербург, 1 июня. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев считает, что у модернизации промышленной зоны «Горская» есть много плюсов.

Компания «Мегалайн» на площадке Петербургского международного форума (ПМЭФ), который пройдет с 2 по 5 июня, представит проект обновления «Горской». Строители хотят облагородить территорию и сделать ее привлекательной для туристов. Здесь может появиться музей дамбы с обзорной площадкой, парк инноваций и кампусы двух вузов.

По мнению Алексея Цивилева, такой крупный проект, как модернизация «Горской», вызывает внимание общественности, что абсолютно нормально. Так было и с Западным скоростным диаметром, и с «Газпром Ареной», и с «Лахта-центром».

«А теперь посмотрите, как эти проекты в конечном итоге обновили город! Петербург благодаря им смотрится современно, это не какие-то «спичечные коробки» и жилищные комплексы с плотной застройкой», — поделился парламентарий в интервью изданию «Политика сегодня».

Депутат ЗакСа уверен, что «Горская» после обновления будет пользоваться популярностью, как Новая Голландия и «Севкабель Порт». Цивилев подчеркнул, что здесь появится новая инфраструктура, а значит будут новые рабочие места. И это поможет экономике Петербурга оправиться от удара, который нанесла пандемия коронавируса.

Обновление «Горской» — не единственный проект «Мегалайна». По словам главы строительной компании Геннадия Корупятника, есть планы по строительству современного транспортно-передасочного узла (ТПУ) в районе станции метро «Старая Деревня». Эту идею поддержали в экспертном сообществе, отметив важность создания нового транспортного хаба.