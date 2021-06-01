Промзона «Горская» после модернизации принесет Петербургу новые рабочие места

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 июня 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:30
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:30
ФАН-ТВ
Пожарные в Тюменской области спаслись в реке от огня
17:29
Общество
Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
Все новости
01 июня 17:31
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:30
Происшествия
Жажда денег обернулась колонией для краснодарского адвоката
17:30
ФАН-ТВ
Пожарные в Тюменской области спаслись в реке от огня
17:29
Общество
Жителей России предупредили о заморозках в июне
17:28
Экономика
Песков: Россия не намерена отказываться от украинского транзита
17:27
Армия
В Польше назвали сделку Варшавы и Анкары по беспилотникам «сигналом для России»
17:26
Общество
Минздрав Германии снизил уровень опасности распространения COVID-19 в стране
17:26
Экономика
Москва и Петербург объединятся для защиты и поддержки инвесторов
17:24
Политика
В Москве позитивно оценили решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»
17:23
Шоу-бизнес
Разрыдавшийся брат Дани Милохина откровенно рассказал о наркозависимости
17:23
Общество
Омские автоинспекторы помогли вовремя доставить роженицу к врачам
17:22
Армия
Леонков дал США совет, как «защититься» от российских гиперзвуковых ракет
17:20
Происшествия
Жена экс-главы Серпуховского района Шестуна стала фигуранткой уголовного дела
17:20
Латинская Америка
Мадуро объявил о второй фазе вакцинации в Венесуэле
17:20
Судан
Суданский фунт продолжил падение по отношению к доллару
17:20
Политика
Жапаров утвердил кадровые изменения в администрации президента и кабмине Киргизии
17:18
Армия
Лавров: Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО
17:16
ФАН-ТВ
Водитель в Кабардино-Балкарии сбил двух женщин с детьми
17:16
Экономика
Бизнес-омбудсмен объяснила, как помочь малому и среднему бизнесу в пандемию
17:16
Общество
Эксперт по транспорту назвал эффективным проект строительства ТПУ от «Мегалайна»
17:15
Латинская Америка
Минобороны Венесуэлы сообщило об освобождении восьми солдат из плена FARC
Все новости

Промзона «Горская» после модернизации принесет Петербургу новые рабочие места

Общество
Промзона «Горская» после модернизации принесет Петербургу новые рабочие места
Prt Sct Youtube.com  /  Демид Быстров

Санкт-Петербург, 1 июня. Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев считает, что у модернизации промышленной зоны «Горская» есть много плюсов.

Компания «Мегалайн» на площадке Петербургского международного форума (ПМЭФ), который пройдет с 2 по 5 июня, представит проект обновления «Горской». Строители хотят облагородить территорию и сделать ее привлекательной для туристов. Здесь может появиться музей дамбы с обзорной площадкой, парк инноваций и кампусы двух вузов.

По мнению Алексея Цивилева, такой крупный проект, как модернизация «Горской», вызывает внимание общественности, что абсолютно нормально. Так было и с Западным скоростным диаметром, и с «Газпром Ареной», и с «Лахта-центром».

«А теперь посмотрите, как эти проекты в конечном итоге обновили город! Петербург благодаря им смотрится современно, это не какие-то «спичечные коробки» и жилищные комплексы с плотной застройкой», — поделился парламентарий в интервью изданию «Политика сегодня».

Депутат ЗакСа уверен, что «Горская» после обновления будет пользоваться популярностью, как Новая Голландия и «Севкабель Порт». Цивилев подчеркнул, что здесь появится новая инфраструктура, а значит будут новые рабочие места. И это поможет экономике Петербурга оправиться от удара, который нанесла пандемия коронавируса.

Обновление «Горской» — не единственный проект «Мегалайна». По словам главы строительной компании Геннадия Корупятника, есть планы по строительству современного транспортно-передасочного узла (ТПУ) в районе станции метро «Старая Деревня». Эту идею поддержали в экспертном сообществе, отметив важность создания нового транспортного хаба.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Промзона «Горская» после модернизации принесет Петербургу новые рабочие места
петербург цивилев горская
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 90897 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Спорт 56030 29 May 2021
Сборная России выиграла у Швейцарии в матче ЧМ-2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Общество 47143 29 May 2021
Осташко объяснил нежелание Макаревича уезжать из «тоскливой и противной» России
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 45161 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Общество 37494 30 May 2021
Сексолог перечислила болезни, которые может вызвать сексуальное воздержание
Рейтинг@Mail.ru