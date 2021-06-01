Заполняемость стадиона в Петербурге на Евро-2020 может составить 50%

Санкт-Петербург, 1 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал предположение, что заполняемость фан-зоны стадиона «Газпром Арена» во время матчей Евро-2020 составит 50%.

Беглов добавил, что городские власти также организуют трансляцию матчей на Дворцовой площади для тех, кто не сможет попасть на стадион. Этот вопрос уже согласован с Роспотребнадзором. Губернатор подчеркнул, что спиртные напитки возле музея «Эрмитаж» продавать не будут.

«На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и другими заинтересованными ведомствами», — сказал Беглов РИА Новости.

Специалисты ранее заявили о завершении установки гигантского зеркального мяча. Внутри сооружения будет студия для спортивных комментаторов.